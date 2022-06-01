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50 компаний УФО примут участие в Дне поставщика российской нефтегазохимической отрасли в Тобольске

Экономика, 10:13 24 июня 2022

фото INVESTTyumen

В Дне поставщика российской нефтегазохимической отрасли в Тобольске примут участие 50 компаний, в том числе участники Нефтегазового кластера Тюменской области.

В этом году ставшая традиционной встреча пройдет под эгидой Российского союза химиков.

День поставщика – ежегодный формат взаимодействия нефтегазохимической компании с российскими поставщиками продукции и услуг для развития долгосрочного сотрудничества. Наиболее востребованными номенклатурами являются строительные и изоляционные материалы, трубы и металлопрокат, запорно-регулирующая арматура, средства автоматизации.

По итогам 2019 и 2021 года СИБУР заключил контракты с компаниями УФО на сумму порядка 17 млрд рублей, что составляет 16% от всего объема закупок СИБУРа за эти годы. В 2021 году компании Уральского федерального округа выиграли 1 тыс. 721 конкурс и подали 17 тыс. 997 предложений.

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# СИБУР , Тобольск

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