Градостроительный потенциал Тюменской области оценил Минстрой РФ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская области вошла в число регионов РФ с наибольшим градостроительным потенциалом, по данным исследования Минстроя, он составляет 18,7 млн кв. м.

На стадии строительства в регионе сейчас находятся 326 многоквартирных домов общей площадью более 3 млн кв. м. По плану в 2022 году должно быть введено не менее 1,6 млн кв. м. жилья.

Более трети плана уже выполнено. В Главном управлении строительства региона отмечают, что на протяжении последних лет в области строится более одного кв. м. на человека. А общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, выше среднероссийского показателя.

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

"Меры государственной поддержки жилищного строительства, в том числе льготное кредитование застройщиков и продолжение льготных ипотечных программ, позволили не только увеличить темпы ввода жилья в эксплуатацию, но и активно работать по новым проектам жилищного строительства", - отметил полномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев.