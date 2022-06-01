  • 24 июня 202224.06.2022пятница
  • USD53,3578
    EUR55,9886
  • В Тюмени 20..22 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Градостроительный потенциал Тюменской области оценил Минстрой РФ

Политика, 18:26 24 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская области вошла в число регионов РФ с наибольшим градостроительным потенциалом, по данным исследования Минстроя, он составляет 18,7 млн кв. м.

На стадии строительства в регионе сейчас находятся 326 многоквартирных домов общей площадью более 3 млн кв. м. По плану в 2022 году должно быть введено не менее 1,6 млн кв. м. жилья.

Более трети плана уже выполнено. В Главном управлении строительства региона отмечают, что на протяжении последних лет в области строится более одного кв. м. на человека. А общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, выше среднероссийского показателя.

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

"Меры государственной поддержки жилищного строительства, в том числе льготное кредитование застройщиков и продолжение льготных ипотечных программ, позволили не только увеличить темпы ввода жилья в эксплуатацию, но и активно работать по новым проектам жилищного строительства", - отметил полномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , Минстрой РФ , строительсво

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:26 24.06.2022Градостроительный потенциал Тюменской области оценил Минстрой РФ
17:10 24.06.2022Владимир Якушев: у многих компаний сегодня появилось "окно возможностей"
15:54 24.06.2022Тюменские депутаты: в жизни всегда есть место подвигу и добрым делам
13:43 24.06.2022Якушев: аналоги Нефтегазового кластера Тюменской области помогают достичь технологического суверенитета