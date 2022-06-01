Александр Моор выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Корепанова

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи со смертью председателя регионального парламента Сергея Корепанова.

"Тюменская область понесла тяжелую утрату. 28 июня 2022 года ушел из жизни замечательный человек и гражданин, российский политик, настоящий патриот, председатель Тюменской областной Думы второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов Сергей Евгеньевич Корепанов. Всю энергию, силы, знания до последней минуты своей яркой жизни он отдал развитию нашего края", – сказал Александр Моор.

Сергей Корепанов родился 6 января 1948 года в Нарьян-Маре. Окончил Рижское авиационное училище гражданской авиации, его дальнейшая судьба была связана с Тюменской областью.

"Его трудовая биография начиналась почти полвека назад в Салехардском объединенном авиаотряде. Это было трудное и героическое время первопроходцев, время открытий и освоения нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. Сергей Евгеньевич Корепанов всегда был в гуще событий. Его трудолюбие, организаторский талант, умение слушать и слышать людей, скромность, отзывчивость, желание как можно больше пользы принести родной стране, жителям своего края вызывали к нему уважение у всех, кто его знал. Эти свои замечательные качества он не растерял на протяжении всей жизни: и работая на высоких руководящих должностях в комсомольских, партийных органах, на крупных предприятиях газовой отрасли на Ямале, и став председателем Тюменской областной думы, которую он возглавлял почти четверть века", – добавил губернатор.

Именно эти качества, по словам Александра Моора, позволили ему совместно с депутатами создать эффективно работающий законодательный орган власти, выстроить на принципах взаимоуважения сотрудничество с исполнительными органами власти региона, региональными отделениями политических партий и всеми институтами гражданского общества, укрепить отношения органов государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала.

Труд Сергея Евгеньевича Корепанова отмечен высокими государственными наградами. Он – кавалер ордена Дружбы, ордена Почета, ордена Александра Невского, также награжден Почетной грамотой президента РФ, высшей наградой Государственной думы – знаком "За заслуги в развитии парламентаризма", высшей наградой Совета Федерации и Тюменской областной думы – знаком "За развитие парламентаризма", и многими другими наградами.

"Его смерть – невосполнимая утрата для всей большой Тюменской области. Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным, близким, коллегам Сергея Евгеньевича Корепанова. Его имя навсегда останется в истории нашего края и в наших сердцах. Скорблю вместе с вами", – заключил глава региона.