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Органы власти обязали создавать страницы в социальных сетях

Политика, 17:47 30 июня 2022

duma.gov.ru

Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, закон предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".

Список соцсетей, где чиновники будут обязаны вести паблики, определит правительство.

Адреса аккаунтов опубликуют на официальных сайтах ведомств. В соцсетях чиновники будут размещать новости, тексты и видеозаписи выступлений руководства ведомств, итоги опросов общественного мнения, материалы по темам, которые выносят на общественное обсуждение, результаты таких обсуждений.

Минцифры разработает специальную систему на основе портала "Госуслуги", с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и редактировать информацию в социальных сетях.

Если муниципалитет или какая‑то организация не может создать сайт, информацию об их деятельности разместят на сайте региона. Также допускается создание единого портала, на котором объединят информацию о деятельности нескольких ведомств, муниципалитетов или организаций.

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# Госдума , соцсети

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