Тюменские депутаты приняли решение о ликвидации горизбиркома

Тюменская городская дума Тюменская городская дума

Решением, принятым депутатами Тюменской городской думы в ходе заседания 1 июля ликвидирована городская избирательная комиссия.

"Таким образом, мы приводим свои документы в соответствие с поправкам, принятыми в федеральное законодательство", - отметил депутат гордумы Степан Киричук.

Депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов поблагодарил руководителя городской избирательной комиссии Татьяну Гиблер за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Отметим, что исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации возложено на территориальную или участковую комиссию.

Ранее облизбирком сообщал, что в целях оптимизации системы и структуры избирательных комиссий ликвидирован институт избирательных комиссий муниципальных образований, а полномочия по организации подготовки и проведения выборов и референдумов в органы местного самоуправления, местного референдума возлагаются на территориальные комиссии. Изменения, предложенные для внесения в региональное законодательство о выборах, в первую очередь, направлены на защиту избирательных прав граждан Российской Федерации, жителей Тюменской области.

Николай Ступников