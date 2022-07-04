В Тюменской области двое приятелей отработают 500 часов за кражу наковальни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

420 обязательных работ Сергею Дудареву и 80 часов Виктору Серебрянникову назначил Нижнетавдинский районный суд за кражу по предварительному сговору.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, в августе 2021 года молодые люди подошли к дому знакомого по ул. Чапаева с. Бухтал и проникли в ограду, где Сергей смотрел за тем, чтоб никто не увидел, а Виктор прошел под навес и вынес оттуда металлическую наковальню стоимостью 8 тыс. 709 рублей. После чего они с места преступления скрылись и распорядились имуществом по своему усмотрению.

Кроме того, Дударев в декабре 2021 года, прибыл на территорию автозаправки "Кондор" в г. Тюмени, где продал краденый телефон гражданина И. марки "Realme С 11" за 2 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись. Ущерб за телефон Дударев возместил.