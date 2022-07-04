Житель Тюменской области вынес со склада 19 мешков пшеницы

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в краже 19 мешков пшеницы задержали полицейские в д. Макарова Ишимского района, сообщает УМВД по Тюменской области.

Представитель сельхозпредприятия обратился в правоохранительные органы и рассказал о хищении с зерносклада организации.

Сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что попросил родственника помочь вывезти зерно со склада, заявив, что договорился с владельцем.

Попав в помещение через незапертую дверь, селяне ведром нагребли пшеницу в 19 мешков, погрузили в автомобиль и выгрузили в ограде подозреваемого. Сумма ущерба составила более 18 тыс. рублей.

Похищенное задержанный планировал использовать в личном хозяйстве. В настоящее время зерно возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.