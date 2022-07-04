Владимир Якушев: сложности, с которыми мы столкнулись, открыли окна возможностей

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Международная промышленная выставка "Иннопром" в Екатеринбурге – место, где идет поиск решений и ответов на вопросы, которые стоят сегодня перед российской экономикой. Так считает полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, который принял участие в первом дне события.

"Иннопром", по его мнению, продолжает Петербургский международный экономический форум, где были заданы тренды.

Как сообщается на сайте полпреда, он выступил на секции "Суверенная отечественная промышленность: проблемы импортозамещения и новые возможности".

"Сложности, с которыми мы столкнулись, открыли окна возможностей. Самое главное – относиться друг к другу по-партнерски, не допускать, чтобы внутренняя конкуренция подавляла инициативу других участников рынка. Это принципиально", – подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что еще одной важной темой является ценообразование. В производственной цепочке может быть задействовано большое количество предприятий, и конечная цена увеличивается несоразмерно инфляционным процессам и логистическим издержкам. Такие ситуации могут серьезно разбалансировать рынок. По мнению Владимира Якушева, необходимо координировать компании в этом вопросе.

Что касается поддержки бизнеса со стороны государства, то здесь требуется выстроить приоритеты.

"Поддержать все и вся, особенно за счет бюджета, – значит, не решить ни одной задачи. Инвестиционные возможности ограничены, их нужно сосредоточить на действительно значимых направлениях. Кроме этого, нужно грамотно использовать организационный ресурс. Все институты должны работать четко и слаженно, без излишней бюрократии. Такой подход позволит нам гораздо быстрее добиться нужных результатов", – заметил Владимир Якушев.