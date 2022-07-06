Винзилинский завод керамических стеновых материалов запустит цифровую трансформацию при поддержке Сбера

Сбербанк обеспечит внедрение IT-технологий для цифровой трансформации бизнеса на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов. Соглашение о взаимодействии стороны подписали на международной выставке "Иннопром". Подписи в документе поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов и генеральный директор завода Денис Жалнин.

Целью соглашения является многоплановое сотрудничество по инновационным продуктам и цифровым сервисам Сбера, нацеленное на оптимизацию бизнес-процессов и повышение эффективности завода.

Проект по цифровизации от Сбера предусматривает обучение Топ-менеджеров в корпоративном университете банка, внедрение чат-бота для взаимодействия с сотрудниками и потенциальными работниками, хранение данных и их обработку с помощью облачных решений, применение искусственного интеллекта в производстве кирпича для контроля качества производимой продукции.

При содействии Сбера профильный персонал завода пройдет обучение основам кибербезопасности, а также будет внедрена система видеонаблюдения, позволяющая автономно отслеживать нестандартные ситуации и следить за безопасностью на производстве и прилегающей территории.

Для удовлетворения потребностей клиентов и увеличения выручки стороны договорились об интеграции продукта, позволяющего покупать продукцию на официальном сайте завода в кредит или рассрочку от Сбера.

"Сбербанк предоставляет классические банковские инструменты Винзилинскому заводу керамических стеновых материалов уже более 20 лет. Теперь мы переходим на новый уровень отношений. Сбер готов быть проводником в мир цифровой трансформации и помогать менять бизнес-процессы для повышения эффективности завода", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"Команда завода сегодня – это лучшие технические специалисты со всей России. Вместе мы проводим полную модернизацию всех производственных площадок, что позволит создавать новые виды керамического облицовочного кирпича, качества не уступающего импортным аналогам. Наша главная цель 2022 года – выстроить как внутреннее, так и внешнее взаимодействие максимально эффективно, в этом мы видим возможность поддержки Сбера. Активная помощь в адаптации и обучении персонала, создание системы кибербезопасности и возможность финансирования клиентов – это стратегия, которую мы вместе будем реализовывать в ближайшее время", - сказал генеральный директор Винзинского завода керамических стеновых материалов Денис Жалнин.