Пятеро детей пострадали в авариях на дорогах Тюменской области за вечер

Пятеро детей пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области 7 июля, четверо из них – в Тюменском районе, сообщает региональная ГИБДД.

Около 16 часов на 16-м км трассы Тюмень - Криводанова столкнулись мопед и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 14-летний подросток, управлявший мопедом, нарушил правила перестроения. Водительских прав он не имеет, мопед взял покататься у своего приятеля. В результате ДТП он и его 14-летний пассажир получили различные травмы.

Около 18 часов на прилегающей территории у дома 120 на Московском тракте автомобиль Nissan при движении задним ходом наехал на женщину, перевозившую ребенка в детской коляске. В результате ДТП пострадали 20-летняя мама и ее годовалая дочка.

Около 20 часов на 16 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский столкнулись Toyota Land Cruiser и Hyundai из-за нарушения правил очередности проезда. В результате пострадали четыре пассажира Hyundai, в том числе 10-летний мальчик и 4-летняя девочка. Дети перевозились в транспортном средстве с использованием ремней безопасности и детского автокресла. Обстоятельства происшествия выясняются.