Тюменские депутаты продолжают работу в своих избирательных округах

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Обустройство перехода в районе школы № 15 в Тюмени инициировал депутат городской думы Антон Терехин по просьбе жителей, обеспокоенных безопасностью юных пешеходов. На пересечении улиц Котельщиков и Мало-Загородной скорректируют положение "зебры", а также установят регулируемый светофор, вдоль тротуара появятся бортики.

В настоящее время приняты решения по большинству из 1 тыс. 200 обращений, поступивших от жителей депутатам Тюменской городской думы за полгода. В работе остаются еще 39 обращений, а также семь вопросов - на депутатском контроле. Вопросы от горожан поступают депутатам по телефону, электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах. 847 жителей Тюмени посетили общественные приемные народных избранников.

К Дмитрию Антипову обратилась жительница частного сектора, когда на ее двор упало дерево. После сообщения депутата в департамент городского хозяйства старый тополь распилили и вывезли. Народный избранник обратил внимание специалистов ведомства, что еще как минимум два дерева рядом потенциально опасны для людей и имущества.

Благодаря работе депутата Дмитрия Елагина с администрацией города осенью на ул. Розы Трениной появится автомобильная дорога с парковками и зелеными насаждениями.

Поездка тюменских керлингистов на чемпионат России в Самару состоялась при поддержке депутата Александра Яковлева.

Елена Бойко организовала поездку тюменских студентов на родину Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Молодые люди благоустроили сквер и территорию школы-музея, где учился будущий разведчик.

Депутат Евгений Бакро помог в организации развлекательной программы с концертными номерами и конкурсами для эвакуированных из Донбасса ребятишек.

По инициативе Екатерины Вешкурцевой в детсаду № 50 открыли интерактивный музей предметов солдатского быта с портретами ветеранов и фактами их биографии.

"Летом депутаты активно работают в избирательных округах. Ремонтируются дворы, готовятся к сдаче новые спортивные и детские площадки. Депутатам предстоит вместе с жителями проконтролировать, чтобы все было выполнено в срок, и продолжить работу с обращениями граждан", - рассказал председатель гордумы Евгений Заболотный.

Николай Ступников