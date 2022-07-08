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50 спортсменов примут участие в чемпионате Тюменской области по рыбной ловле

Спорт, 16:55 08 июля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 50 спортсменов соберет чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля поплавочной удочкой" на оз. Укинское в Уватском районе 9-10 июля, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Съедутся любители рыбной ловли из Тюмени, Ишима, Тобольска, Уватского района, Ханты-Мансийска, Омска и Екатеринбурга.

К соревнованиям допускают участников от 16 лет. 9 июля в 10 часов 30 минут состоится построение, торжественное открытие соревнований и жеребьевка секторов первого тура. На 17 часов запланирован финиш, взвешивание и подведение итогов.

10 июля, в День рыбака, соревнования начнутся в 9 часов 30 минут. В 13 часов - подведение итогов второго тура и чемпионата в целом. Победителей и призеров определят по результатам двух дней. Кроме того, разыграют специальный приз в номинации Big fish за самую крупную рыбу.

Лидеры соревнований смогут выполнить или повысить свои спортивные разряды, а также получить возможность попасть в сборную региона. Недавно команда Тюменской области стала бронзовым призером Кубка России по рыбной ловле.

Оз. Укинское, где пройдет чемпионат, богато разнообразными породами рыб. Здесь водятся: плотва, окунь, язь, подлещик.

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# рыбная ловля , спортсмены , чемпионат

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