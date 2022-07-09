Молодых людей задержали за кражу автомагнитол в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кражу пяти автомагнитол раскрыли оперативники в Ишиме. Задержаны двое молодых людей - жители Сорокинского и Казанского района 2003 года рождения. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию Ишима поступило сообщение о пропаже пяти автомагнитол из тракторов, принадлежащих одному из сельскохозяйственных предприятий. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двух подозреваемых.

Молодые люди свою признали и пояснили, что приехали в гости к своему знакомому. После застолья компания решила прогуляться. По пути мужчины заметили неогороженную территорию предприятия. Злоумышленники решил что-нибудь оттуда похитить для дальнейшего сбыта.

Пока их знакомый отдыхал на остановке неподалеку, мужчины обнаружили, что двери тракторов открыты и вытащили из них пять автомагнитол. Сложив похищенное в полиэтиленовый пакет, подозреваемые спрятали его в заброшенный дом, после чего скрылись с места происшествия.

Сбыть украденное имущество они не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции. В настоящее время вся техника полицейскими возвращена законному владельцу.