Евгений Заболотный поблагодарил организаторов выставки картин Михаила Гардубея
Великий мастер, вдохновленный пейзажами Тюмени, изобразил их на своих полотнах. Так охарактеризовал творчество заслуженного художника России Михаила Гардубея председатель городской думы Евгений Заболотный.
Выставка его работ открылась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 12 июля и будет работать до 21 августа. Все посетители смогут увидеть картины из коллекции комплекса Словцова и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, а также из личной коллекции художника. Темы картин, ставших основой выставки - освоение Севера, пейзажи старой Тюмени и литературные сюжеты.
"Незадолго до его ухода из жизни мы побывали в крестьянских местах Тюмени, расположенных в районе улицы Молодежная. Я рассказал ему историю этих мест и показал домик, в котором родился", - рассказал Евгений Заболотный.
В экспозиции представлены произведения монументальной живописи, а также серии рисунков и акварелей из поездок Михаила Гардубея по России и странам мира.
Это ироничные жанровые композиции, отображенные в картинах мифологические, литературные герои и наши современники. Выставка поделена на несколько тематических блоков и представляет наиболее полное творчество заслуженного художника РФ.
Председатель Тюменской городской думы, лично знавший и друживший с Михаилом Гардубеем, поблагодарил организаторов масштабной выставки и рассказал, что Михаил Михайлович очень любил и гордился Тюменью, активно участвовал в общественных делах и знал, чем живут горожане.
Николай Ступников