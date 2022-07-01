Евгений Заболотный поблагодарил организаторов выставки картин Михаила Гардубея

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Великий мастер, вдохновленный пейзажами Тюмени, изобразил их на своих полотнах. Так охарактеризовал творчество заслуженного художника России Михаила Гардубея председатель городской думы Евгений Заболотный.

Выставка его работ открылась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 12 июля и будет работать до 21 августа. Все посетители смогут увидеть картины из коллекции комплекса Словцова и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, а также из личной коллекции художника. Темы картин, ставших основой выставки - освоение Севера, пейзажи старой Тюмени и литературные сюжеты.

"Незадолго до его ухода из жизни мы побывали в крестьянских местах Тюмени, расположенных в районе улицы Молодежная. Я рассказал ему историю этих мест и показал домик, в котором родился", - рассказал Евгений Заболотный.

В экспозиции представлены произведения монументальной живописи, а также серии рисунков и акварелей из поездок Михаила Гардубея по России и странам мира.

Это ироничные жанровые композиции, отображенные в картинах мифологические, литературные герои и наши современники. Выставка поделена на несколько тематических блоков и представляет наиболее полное творчество заслуженного художника РФ.

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Председатель Тюменской городской думы, лично знавший и друживший с Михаилом Гардубеем, поблагодарил организаторов масштабной выставки и рассказал, что Михаил Михайлович очень любил и гордился Тюменью, активно участвовал в общественных делах и знал, чем живут горожане.

Николай Ступников