Мошенница пыталась выманить у тюменской пенсионерки миллион рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн рублей пытались выманить у пенсионерки мошенники в Тюмени, сообщает региональное УМВД. Тюменке позвонила девушка, которая представилась внучкой и рассказала, что стала виновницей ДТП с пострадавшими.

Незнакомка просила передать ей миллион рублей, чтобы избежать наказания и попросила пожилую женщину продиктовать номер мобильного телефона для того, чтобы постоянно быть на связи.

После этой просьбы тюменка прервала разговор и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.