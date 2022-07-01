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Мошенница пыталась выманить у тюменской пенсионерки миллион рублей

Происшествия, 14:13 15 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн рублей пытались выманить у пенсионерки мошенники в Тюмени, сообщает региональное УМВД. Тюменке позвонила девушка, которая представилась внучкой и рассказала, что стала виновницей ДТП с пострадавшими.

Незнакомка просила передать ей миллион рублей, чтобы избежать наказания и попросила пожилую женщину продиктовать номер мобильного телефона для того, чтобы постоянно быть на связи.

После этой просьбы тюменка прервала разговор и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество , уголовное дело

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