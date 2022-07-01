Мошенница пыталась выманить у тюменской пенсионерки миллион рублей
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
1 млн рублей пытались выманить у пенсионерки мошенники в Тюмени, сообщает региональное УМВД. Тюменке позвонила девушка, которая представилась внучкой и рассказала, что стала виновницей ДТП с пострадавшими.
Незнакомка просила передать ей миллион рублей, чтобы избежать наказания и попросила пожилую женщину продиктовать номер мобильного телефона для того, чтобы постоянно быть на связи.
После этой просьбы тюменка прервала разговор и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.