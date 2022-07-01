Житель Ишима украл у пожилой родственницы 25 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже 25 тыс. рублей у пожилой родственницы задержала полиция в Ишиме. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Задержанный молодой человек свою вину признал и рассказал, что часто бывал у родственницы в гостях и знал, где она хранит кошелек с деньгами. Находясь в ее квартире, злоумышленник незаметно достал кошелек, вытащил из него наличные. 10 тыс. рублей он успел потратить.

Ишимцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.