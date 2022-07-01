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Житель Ишима украл у пожилой родственницы 25 тысяч рублей

Происшествия, 13:39 19 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже 25 тыс. рублей у пожилой родственницы задержала полиция в Ишиме. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Задержанный молодой человек свою вину признал и рассказал, что часто бывал у родственницы в гостях и знал, где она хранит кошелек с деньгами. Находясь в ее квартире, злоумышленник незаметно достал кошелек, вытащил из него наличные. 10 тыс. рублей он успел потратить.

Ишимцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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# Ишим , кража , уголовное дело

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