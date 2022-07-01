  • 21 июля 202221.07.2022четверг
  • USD54,8491
    EUR55,8260
  • В Тюмени 18..20 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Братья Тихоновы заявлены в основной состав ФК "Тюмень"

Спорт, 11:02 21 июля 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Братья Максим и Артем Тихоновы заявлены в основной состав ФК "Тюмень" на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба коллектива. Тюменцы 20 и 17 лет пока не выступали за основной состав родного клуба.

Максим Тихонов – полузащитник, начинал заниматься в "Тюмени" у Спартака Шахбазяна. Входил в состав юношеской сборной региона "Урал и Западная Сибирь". С 2019 года играет за дубль. В составе "Тюмени-2" принял участие в 53 матчах первенства страны.

Артем - воспитанник Виктора Княжева, защитник. Только в этом сезоне дебютировал за дублирующий состав "Тюмени" и вошел в число лучших снайперов команды. На его счету – три гола в 13 матчах первенства.

ФК "Тюмень" в преддверии сезона формирует заявку для выступления в первенстве страны среди команд второй лиги и Кубка России. Сейчас в ней 24 футболиста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 21.07.2022Братья Тихоновы заявлены в основной состав ФК "Тюмень"
08:38 21.07.2022 Турнир на призы Тюменской области по мини-футболу пройдет в СК "Центральный"
14:08 20.07.202210 жителей Тюменской области с ОВЗ показали высокие результаты в спортивном ориентировании
15:49 19.07.2022Тюменцы успешно выступили на всероссийских соревнования по боулингу