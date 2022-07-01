70 процентов обращений в Тюменскую таможню связаны с ввозом автомобилей из ЕАЭС и Казахстана

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 70 % обращений от жителей региона в Тюменскую таможню касаются приобретения и поставки машин из ЕАЭС и Казахстана. В условиях санкций ввоз транспортных средств из этих стран увеличился в разы.

Об этом сообщил начальник Тюменской таможни Владимир Зябко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 21 июля.

"Относительно транспортных средств, которые ввозятся из Казахстана - взаимодействие с таможней ограничивается уплатой утилизационного сбора. Его нужно осуществить в течение пятнадцати дней и предоставить нам квитанцию, документы о праве собственности, а также подтверждающие безопасность транспортного средства. Размер сбора зависит от года выпуска машины. За автомобиль до трех лет оплата составит 3,2 тысячи рублей, для организации - от 218 тыс. рублей. Подчеркну, что таможня не выдает паспорт транспортного средства. Он оформляется в электронном виде. Перечень организаций размещен на сайте Минпромторга", - уточнил руководитель ведомства.

Статус действующего ПТС приобретет после того, как уплачен утилизационный сбор и таможенники внесут информацию об этом в базу данных. После чего владелец автомобиля может обратиться уже в Госавтоинспекцию, чтобы поставить его на учет.