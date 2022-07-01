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Пятерых жителей Екатеринбурга задержали за серию квартирных краж в Тюмени

Происшествия, 16:33 22 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в серии квартирных краж задержала полиция в Тюмени. Пятеро жителей Екатеринбурга в Тюменской области проживали в частном доме, по версии следствия, непосредственно кражами занимались двое, остальные выполняли вспомогательные функции, например, продавали украденные вещи.

Как сообщает УМВД по региону, установлена причастность преступной группы к семи эпизодам, общая сумма ущерба составила около 1 млн 200 тыс. рублей. Добычей злоумышленников становились деньги, драгоценности, ноутбуки и телевизоры.

Когда похищенного накапливалось достаточно много, приятели отвозили вещи в Екатеринбург, где сбывали их частным лицам, после чего возвращались в Тюмень.

Выяснилось, что сентябре 2021 года организатор группы освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию квартирных краж в Свердловской области. В этот раз злоумышленник решил действовать в соседнем регионе.

Для совершения преступлений подозреваемые выбирали квартиры на первом этаже без защитных решеток на окнах и, приехав в ночное время, проникали внутрь жилища. Если хозяева оказывались дома, злоумышленники спешно ретировались.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Двое фигурантов по решению суда заключены под стражу.

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# кража , уголовное дело

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