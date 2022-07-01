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Жительницу Тюменского района отправили в колонию за кражу 5 млн рублей у детей-инвалидов

Происшествия, 12:57 25 июля 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Пять лет колонии общего режима получила жительница Тюменской области, признанная виновной в краже 5,2 млн рублей у опекаемых детей-инвалидов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как известно из материалов дела, 40-летняя подсудимая оформила опеку над пятью недееспособными ребятами из психоневрологического диспансера 1987, 1997,1998, 1994 и 1999 г.р.

Жительнице д. Ушакова Тюменского района было предъявлено обвинение в краже 5,2 млн рублей с банковских счетов опекаемых, а также в истязании подопечной девушки 1997 г. р.

Было установлено, что через мобильное приложение с апреля 2018 года по январь 2021 года она снимала со счетов детей деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению. Одна из подопечных заявила о систематических побоях.

Также суд удовлетворил гражданский иск одного из опекаемых о возмещении имущественного вреда на сумму более 260 тыс. рублей. Как отметили в суде, остальная сумма причиненного имущественного ущерба взыскана с Сергеевой в порядке гражданского судопроизводства по искам опекаемых. Не только суммы ущерба, но и пени, неустойка.

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# кража , суд

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