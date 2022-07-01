В Тюмени присяжные решают судьбу фигуранта по делу об убийстве Насти Муравьёвой

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области (архив) | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области (архив)

Прения по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьёвой пройдут в закрытом судебном заседании 25 июля.

После этого присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Дальнейшее разбирательство в отношении Виталия Бережного пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово подсудимого. Затем на основе вердикта присяжных определит наказание.

Напомним, первое судебное заседание в отношении обвиняемого состоялось 16 мая 2022 года.