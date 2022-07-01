В Тюмени присяжные решают судьбу фигуранта по делу об убийстве Насти Муравьёвой
| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области (архив)
Прения по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьёвой пройдут в закрытом судебном заседании 25 июля.
После этого присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта.
Дальнейшее разбирательство в отношении Виталия Бережного пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово подсудимого. Затем на основе вердикта присяжных определит наказание.
Напомним, первое судебное заседание в отношении обвиняемого состоялось 16 мая 2022 года.