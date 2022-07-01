В свой день рождения Тюмень примет гонки по системе Формулы-1

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Второй этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту "Асфальтовый спринт-2022" пройдет по системе Формулы-1 на автодроме ВОА 30 июля. Начало в 12 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На площадку 11 км Ялуторовского тракта съедутся более 30 автогонщиков из Тюмени, Ишима и Екатеринбурга. Впервые участником состязания станет известный тюменский гонщик, бронзовый призер чемпионата России по дрэг-рейсингу 2012 года Сергей Юлюгин. Также в числе сильных постоянных участников тюменка Наталья Маловецкая.

Вход на гонки бесплатный.

Напомним, первый этап гонок состоялся 9 июля. Было четыре зачетные группы: "Ралли-спринт-1400", "Ралли-спринт-1600", "Ралли-спринт-2000" и "Ралли-спринт-свободный".