  • 29 июля 202229.07.2022пятница
  • USD60,2031
    EUR61,2171
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В свой день рождения Тюмень примет гонки по системе Формулы-1

Спорт, 18:36 29 июля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Второй этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту "Асфальтовый спринт-2022" пройдет по системе Формулы-1 на автодроме ВОА 30 июля. Начало в 12 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На площадку 11 км Ялуторовского тракта съедутся более 30 автогонщиков из Тюмени, Ишима и Екатеринбурга. Впервые участником состязания станет известный тюменский гонщик, бронзовый призер чемпионата России по дрэг-рейсингу 2012 года Сергей Юлюгин. Также в числе сильных постоянных участников тюменка Наталья Маловецкая.

Вход на гонки бесплатный.

Напомним, первый этап гонок состоялся 9 июля. Было четыре зачетные группы: "Ралли-спринт-1400", "Ралли-спринт-1600", "Ралли-спринт-2000" и "Ралли-спринт-свободный".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автогонки , автодром , ВОА , День города

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 29.07.2022В свой день рождения Тюмень примет гонки по системе Формулы-1
15:32 29.07.2022Команду футбольного клуба "Тюмень" пополнил уроженец Испании
15:10 29.07.2022Первую в Тюмени бетонную скейт-площадку установили на Цветном бульваре
14:29 28.07.2022В Тюменской области впервые пройдет первенство России по баскетболу 3x3