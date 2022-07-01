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Команду футбольного клуба "Тюмень" пополнил уроженец Испании

Спорт, 15:32 29 июля 2022

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Новичком ФК "Тюмень" стал опорный полузащитник уроженец Испании Вадим Симутенков. 20-летний игрок перешел в команду свободным агентом после завершения контракта с "Зенитом-2" из Санкт-Петербурга, сообщает спортклуб региона.

В сибирской команде спортсмен выбрал № 37.

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Родился Вадим Симутенков в испанском городе Тенерифе, затем вместе с семьей переехал в США, а после - в Россию. Футболом начал заниматься в московском "Локомотиве", продолжил — в "Динамо". Он провел несколько контрольных матчей за основной состав "Зенита". Играл за команду из Санкт-Петербурга в молодежном первенстве России, а также в юношеской Лиге УЕФА, где забивал португальской "Бенфике".

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# ФК Тюмень , футбол

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