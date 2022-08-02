Тюменские спортсмены с ОВЗ завоевали медали чемпионата России по триатлону

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортсмены из Тюменской области завоевали награды чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине "Триатлон". Состязания прошли в Альметьевске, наш регион представляли шесть спортсменов, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Всего в чемпионате России участвовали представители десяти регионов России. Кандидат в мастера спорта Анна Плотникова и мастер спорта международного класса Денис Кунгурцев стали победителями. Серебряные медали завоевали Василий Егоров, Алексей Петухов и Александр Ялчик. Достойно представил Тюменскую область и Леонид Варфоломеев, который впервые участвовал в соревнованиях.

"Это первые большие успехи после длительного перерыва. В ближайших планах пока снижение нагрузки. Но в сентябре спортсмены планируют принять участие в чемпионате России по велоспорту, который пройдет в Омске", - поделилась тренер Наталья Сушкова.