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Юные футболисты Тюмени поборются за Кубок главы города

Спорт, 18:15 05 августа 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

24 команды юных футболистов примут участие в борьбе за Кубок главы города на базе спорткомплекса "Строймаш" в Тюмени 6 и 7 августа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета.

На матчевые встречи заявлены 12 команд игроков 2007-2008 годов рождения и столько же команд спортсменов 2009-2010 годов рождения.

Полуфинальные встречи стартуют 6 августа в 10 часов. Финал начнется 7 августа в 12 часов. В 14 часов подведут итоги, пройдет церемония награждения.

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# соревнования , футбол

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