Футболки и блокноты с рисунками аутистов покупают тюменцы на фестивале "СВОË"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Блокноты, значки и футболки с принтами, созданными тюменцами с аутизмом и ментальными нарушениями представили организаторы "Мастерских на Сургутской" на фестивале фермерской еды "СВОË", который открылся в областной столице 6 августа.

Крупное событие проходит на площади 400-летия Тюмени 6 и 7 августа. Помимо фермерской еды, которая отражена в названии фестиваля, здесь можно встретить изделия мастеров из стекла, ткани и железа. Один из столов заняли организаторы "Мастерских на Сургутской" – представители ТРАНБО "Открой мне мир".

"Здесь представлена продукция ребят, которые работают в "Мастерских на Сургутской". Немного расширился ассортимент по сравнению с предыдущими ярмарками. Сейчас можно купить самодельные леденцы и морс. По традиции у нас есть выпечка, появились полуфабрикаты – блины", – рассказала социальный тьютор Наталья Гордеюк.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вниманию гостей предложили свечи из бетона, которые полностью создают люди с аутизмом: они сами заливают основу, свечи, вставляют фитили и украшают. Здесь же желающие берут бомбочки для ванны и мыло ручной работы. В "Мастерских на Сургутской" стали расширять направление, связанное с графикой. "Раньше оно было факультативным, но заметили повышенный интерес к футболкам и печатной продукции с рисунками от ребят с аутизмом. Можно приобрести наши шоперы, значки, блокноты. Бывает, что люди подходят к столу, узнают, что это благотворительная организация, стараются чем-то помочь, что-то приобретая у нас. Благодаря тем средствам, которые мы выручим, у людей с аутизмом есть работа", – добавила мастер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, мастерские на первом этаже дома на ул. Сургутской в Тюмени представители ТРАНБО "Открой мне мир" запустили в ноябре 2021 года. Презентация проекта состоялась 23 декабря. Горожане с аутизмом и ментальными нарушениями учатся выращивать микрозелень, выпекать кексы, лепить пельмени и многое другое. Сейчас в мастерских перерыв. Работа возобновится в сентябре. Ожидается, что с осени заниматься в мастерских будут около 20 тюменцев с аутизмом и ментальными нарушениями в возрасте от 18 лет. "Запрос есть. К нам обращается много родителей, которые хотят, чтобы их дети работали у нас. В меру возможностей мы стараемся расширяться, чтобы у ребят был шанс поработать", – заключила Наталья Гордеюк.

Инна Пахомова