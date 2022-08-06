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Крафтовые сыры, печатные пряники и выращенная под Тюменью стерлядь восхитили гостей фестиваля "СВОË"

Общество, 16:45 06 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Натуральная продукция восхитила посетителей фестиваля фермерской еды "СВОЁ", который открылся на площади 400-летия Тюмени 6 августа. Представители власти и организаторы в числе первых оценили ялуторовские печатные пряники, крафтовый сыр, выращенную на акваферме в Тюменском районе стерлядь и многое другое.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, глав города Руслан Кухарк, представители Россельхозбанка прошли по ярмарочным павильонам.

Интерес у них вызвала технология, по которой работает руководитель фирмы "Ялуторовские пряники" Анна Антясова. Она представила пряники, которые делает с помощью резных деревянных форм. "Пряник пропечатываю вручную, вынимаю, выпекаю. Здесь есть имбирь, молотая черемуха, перец. Почему ялуторовский? Потому что в Сибири в пряники добавляли молотую черемуху", – рассказала она.

Деревянных формы у Анны Антясовой пока три: с Коньком-горбунком, Ялуторовским острогом, Ярилом. Их изготовил на заказ ялуторовский мастер по резьбе по дереву Василий Милованов.

Руслан Кухарук поинтересовался, представлена ли ее продукция в Тюмени. Как выяснилось, нет, ялуторовчанка занимается этим бизнесом не так давно и не успела его масштабировать. Глава города уверен, что многие узнают об этих пряниках и полюбят их за два дня фестиваля, он порекомендовал оставлять горожанам свои контактные данные.

При посещении площадки ишимского ООО "Молгрупп" Владимир Чейметов напомнил, что в Ишиме действовал крупный маслосыркомбинат, но затем закрылся, и вот сейчас, по его словам, производство молочной продукции в Ишимском районе возрождается. На фестивале предприятие предложило гостям попробовать творог. Его продукция еще широко не представлена на прилавках тюменских магазинов. "Самая ходовая – масло 82,5 процента и пятипроцентный творог. Берем молоко у СПК "Кама" перерабатываем его и получаем продукт", – рассказал технический директор Евгений Шакриев.

Представители аквафермы "Рыбное подворье" рассказали о том, как выращивают стерлядь, радужную форель. "Мы проводим экскурсии для тюменцев стабильно каждые выходные. Также к нам приезжали туристы в рамках чартерной программы. Показываем гостям все этапы производства. Люди могут сами покормить рыбу, поймать ее. У нас есть магазин при предприятии и интернет-магазин", – поделился управляющий аквафермой Шамиль Магомадов.

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Сыр "Грюйер" восьмимесячной выдержки предложила попробовать директор сыроварни "Сырник" Ирина Катерушина. "Смотрите, какая идеальная текстура. Мы не покрывает сыр никакими покрытиями, это абсолютно натуральная корка. Во Франции есть такая профессия – аффинер. В нашем коллективе тоже есть такой человек, который ухаживает за сыром. У нас его называют мастер по созреванию сыра", – рассказала она.

Цех по производству крафтового сыра и подземная камера созревания у сыроварни "Сырник" располагаются в с. Луговое Тюменского района. На данный момент тюменские сыроделы научились выпускать 30 видов продукции. Грюйер они называют своей гордостью, представители делегации согласились с этим и захотели приобрести сыр именно здесь.

Немалый интерес вызвала продукция семейной мануфактуры "Привет паштет" из Ханты-Мансийска. Стол привлек внимание закусками с гранатовой заливкой, черносливом и грецким орехом, беконом, облепиховым пюре, грибами. На рынке компания уже два года, в Тюмени эти паштеты не представлены, поэтому гости разбирают крафтовые баночки на площади. Пять видов паштетов не остались без внимания и членов делегации.

"Каждый паштет имеет свою рецептуру. Изначальная основа – рецепт моей прабабушки. Затем я адаптировала его под современность. По профессии я дизайнер и понимаю, что продукт должен быть привлекательным. За пределами ХМАО наши паштеты побывали в Бразилии, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре. С 1998 года мы делали паштеты по заказам. На массовое производство вышли в пандемию. На это нас сподвигли друзья, которые давно были знакомы с нашим продуктом. Старт был успешным", – рассказала представитель семейной мануфактуры Виктория Налобина.

Овощи, ягоды, мясо, колбасы, мед, орехи, травы, молочную продукцию представили более 70 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей Тюменской области и других регионов.

Помимо фермеров участие в фестивале принимают мастера-ремесленники. Они выставили авторские изделия из дерева, стекла и железа.

Фестиваль фермерской еды "СВОË" продлится в областной столице 6 и 7 августа с 10 до 20 часов. В течение дня посетителей ждет развлекательная программа.

Ярмарки "СВОË" проводятся в разных регионах. Подобные мероприятия под эгидой "Россельхозбанка" в 2022 году организуют в пяти городах страны. Тюмень стала одним из них. Фестиваль, по мнению Владимира Чейметова, дает возможность производителям заявить о себе, наладить сотрудничество с потребителями. В массовом доступе такой эксклюзивной продукции, которую выставили в эти дни на площади 400-летия Тюмени, немного, подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области.

Инна Пахомова

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# выставка , сельхозтоваропроизводители , ярмарка

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