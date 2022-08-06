Крафтовые сыры, печатные пряники и выращенная под Тюменью стерлядь восхитили гостей фестиваля "СВОË"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Натуральная продукция восхитила посетителей фестиваля фермерской еды "СВОЁ", который открылся на площади 400-летия Тюмени 6 августа. Представители власти и организаторы в числе первых оценили ялуторовские печатные пряники, крафтовый сыр, выращенную на акваферме в Тюменском районе стерлядь и многое другое.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, глав города Руслан Кухарк, представители Россельхозбанка прошли по ярмарочным павильонам.

Интерес у них вызвала технология, по которой работает руководитель фирмы "Ялуторовские пряники" Анна Антясова. Она представила пряники, которые делает с помощью резных деревянных форм. "Пряник пропечатываю вручную, вынимаю, выпекаю. Здесь есть имбирь, молотая черемуха, перец. Почему ялуторовский? Потому что в Сибири в пряники добавляли молотую черемуху", – рассказала она.

Деревянных формы у Анны Антясовой пока три: с Коньком-горбунком, Ялуторовским острогом, Ярилом. Их изготовил на заказ ялуторовский мастер по резьбе по дереву Василий Милованов.

Руслан Кухарук поинтересовался, представлена ли ее продукция в Тюмени. Как выяснилось, нет, ялуторовчанка занимается этим бизнесом не так давно и не успела его масштабировать. Глава города уверен, что многие узнают об этих пряниках и полюбят их за два дня фестиваля, он порекомендовал оставлять горожанам свои контактные данные.

При посещении площадки ишимского ООО "Молгрупп" Владимир Чейметов напомнил, что в Ишиме действовал крупный маслосыркомбинат, но затем закрылся, и вот сейчас, по его словам, производство молочной продукции в Ишимском районе возрождается. На фестивале предприятие предложило гостям попробовать творог. Его продукция еще широко не представлена на прилавках тюменских магазинов. "Самая ходовая – масло 82,5 процента и пятипроцентный творог. Берем молоко у СПК "Кама" перерабатываем его и получаем продукт", – рассказал технический директор Евгений Шакриев.

Представители аквафермы "Рыбное подворье" рассказали о том, как выращивают стерлядь, радужную форель. "Мы проводим экскурсии для тюменцев стабильно каждые выходные. Также к нам приезжали туристы в рамках чартерной программы. Показываем гостям все этапы производства. Люди могут сами покормить рыбу, поймать ее. У нас есть магазин при предприятии и интернет-магазин", – поделился управляющий аквафермой Шамиль Магомадов.

Сыр "Грюйер" восьмимесячной выдержки предложила попробовать директор сыроварни "Сырник" Ирина Катерушина. "Смотрите, какая идеальная текстура. Мы не покрывает сыр никакими покрытиями, это абсолютно натуральная корка. Во Франции есть такая профессия – аффинер. В нашем коллективе тоже есть такой человек, который ухаживает за сыром. У нас его называют мастер по созреванию сыра", – рассказала она.

Цех по производству крафтового сыра и подземная камера созревания у сыроварни "Сырник" располагаются в с. Луговое Тюменского района. На данный момент тюменские сыроделы научились выпускать 30 видов продукции. Грюйер они называют своей гордостью, представители делегации согласились с этим и захотели приобрести сыр именно здесь.

Немалый интерес вызвала продукция семейной мануфактуры "Привет паштет" из Ханты-Мансийска. Стол привлек внимание закусками с гранатовой заливкой, черносливом и грецким орехом, беконом, облепиховым пюре, грибами. На рынке компания уже два года, в Тюмени эти паштеты не представлены, поэтому гости разбирают крафтовые баночки на площади. Пять видов паштетов не остались без внимания и членов делегации.

"Каждый паштет имеет свою рецептуру. Изначальная основа – рецепт моей прабабушки. Затем я адаптировала его под современность. По профессии я дизайнер и понимаю, что продукт должен быть привлекательным. За пределами ХМАО наши паштеты побывали в Бразилии, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре. С 1998 года мы делали паштеты по заказам. На массовое производство вышли в пандемию. На это нас сподвигли друзья, которые давно были знакомы с нашим продуктом. Старт был успешным", – рассказала представитель семейной мануфактуры Виктория Налобина.

Овощи, ягоды, мясо, колбасы, мед, орехи, травы, молочную продукцию представили более 70 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей Тюменской области и других регионов.

Помимо фермеров участие в фестивале принимают мастера-ремесленники. Они выставили авторские изделия из дерева, стекла и железа.

Фестиваль фермерской еды "СВОË" продлится в областной столице 6 и 7 августа с 10 до 20 часов. В течение дня посетителей ждет развлекательная программа.

Ярмарки "СВОË" проводятся в разных регионах. Подобные мероприятия под эгидой "Россельхозбанка" в 2022 году организуют в пяти городах страны. Тюмень стала одним из них. Фестиваль, по мнению Владимира Чейметова, дает возможность производителям заявить о себе, наладить сотрудничество с потребителями. В массовом доступе такой эксклюзивной продукции, которую выставили в эти дни на площади 400-летия Тюмени, немного, подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области.

Инна Пахомова