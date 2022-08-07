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Рецептом "Завтрака чемпиона" поделятся тюменцы на День физкультурника

Спорт, 14:34 07 августа 2022

ТГМЦ (архив) | Фото: ТГМЦ (архив)

День физкультурника, который пройдет в Тюмени 13 августа. Тюменские физкультурники могут принять участие в подготовке к нему уже сейчас, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Горожан приглашают принять участие в конкурсе "Завтрак чемпиона". Участникам нужно приготовить полезный и вкусный завтрак, снять это на видео и поделиться в сообществе департамента.

Организаторы подведут итоги конкурса 12 августа и выберут трех победителей: самый активный участник (наибольшее количество видео), самый креативный завтрак, самый полезный завтрак.

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# День физкультурника

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