В Тюмени 45% работодателей увеличили оплату труда своим работникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждая четвертая компания индексировала зарплату сотрудникам Тюмени в первом полугодии 2022 г. А в целом увеличили оплату труда своим работникам 45% работодателей областной столицы, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В среднем заработок вырос на 10%, отмечают опрошенные тюменцы. Хотя справедливым размером прибавки они считают 25%, аргументируя мнения ростом индекса потребительских цен.

По данным SuperJob, средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода - от июня 2022 к декабрю 2021 гг. в IТ увеличились на 10,3%, строительстве — на 8,7%, HR-сфере — на 7,2%, банковской отрасли — на 6,6%, маркетинге, рекламе и PR — на 5,3%.

Отметим, что аналогичный опрос работодателей и сотрудников об индексации проводился в январе этого года: зарплаты тогда тоже повышали в среднем на 10%, мечтали же тюменцы о прибавке в 30%.