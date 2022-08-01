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Жителя Югры задержали с наркотиками в Тюменской области

Происшествия, 17:47 16 августа 2022

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Жителя Югры с мефедроном задержали полицейские в Уватском районе. Как сообщает УМВД по Тюменской области, в рюкзаке подозреваемого нашли наркотик и шприцы.

Инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Mazda. Один из пассажиров иномарки вел себя нервно, полицейские приняли решение провести досмотр. В присутствии понятых была изъята банка с полиэтиленовым свертком с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы. Экспертиза показала, что в свертке был мефедрон общей массой более 7 гр.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Ранее судимый подозреваемый признался, что наркотик приобрел через интернет для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

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# наркотики , Уватский район , уголовное дело

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