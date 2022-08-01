Жителя Югры задержали с наркотиками в Тюменской области

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Жителя Югры с мефедроном задержали полицейские в Уватском районе. Как сообщает УМВД по Тюменской области, в рюкзаке подозреваемого нашли наркотик и шприцы.

Инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Mazda. Один из пассажиров иномарки вел себя нервно, полицейские приняли решение провести досмотр. В присутствии понятых была изъята банка с полиэтиленовым свертком с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы. Экспертиза показала, что в свертке был мефедрон общей массой более 7 гр.

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Ранее судимый подозреваемый признался, что наркотик приобрел через интернет для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.