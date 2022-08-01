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Пять дистанций и десяток препятствий: в Тюмени спортсмены УФО примут участие в "Стальном характере"

Спорт, 09:42 18 августа 2022

организаторов проекта "Стальной характер"

Забег "Стальной характер" пройдёт в Тюмени 20 августа на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (45 км автомобильной дороги Богандинский-Червишево-Чаплык, 22), сообщают организаторы.

Участников ждет пять трасс различной сложности, протяженностью 3, 5, 7, 9 и 11 километров с десятками препятствий: вертикальные подъемы, ямы с водой и грязью, ледяные ванны и многое другое. Самая длинная и любимая полоса испытаний у постоянных участников забега – 11 км, которая включает 25 препятствий.

организаторов проекта "Стальной характер" организаторов проекта "Стальной характер" организаторов проекта "Стальной характер" организаторов проекта "Стальной характер" ﻿

В Тюмень съедутся любители здорового образа жизни из Екатеринбурга, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Челябинска и Нижнего Тагила.

В забеге можно принимать участие командой или индивидуально. Основное требование для командного забега – не менее шести человек в составе. Верхней границы нет.

Подать заявку на участие можно до 20 августа на сайте проекта.

Возрастное ограничение: 16+.

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# забег , стальной характер

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