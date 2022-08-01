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Капремонт на 25 пунктах редуцирования газа завершат в Тюменской области до середины сентября

Экономика, 12:32 17 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт на 25 пунктах редуцирования газа проведет до 15 сентября "Газпром межрегионгаз Север". Как сообщает пресс-служба компании, в рамках подготовки к зиме будет заменен участок газопровода длиной 100 м.

Специалисты компании уже выполнили текущий ремонт более 2 тысяч пунктов редуцирования газа, техническое обслуживание более 37 тыс. единиц запорной арматуры, приборное обследование почти 1,5 тыс. км подземных газопроводов.

"Проведенный комплекс мероприятий позволит обеспечить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период и минимизировать риски технологических нарушений на объектах газораспределительной системы", - отметил главный инженер компании Эдуард Ярославов.

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# Газпром межрегионгаз Север

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