Капремонт на 25 пунктах редуцирования газа завершат в Тюменской области до середины сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт на 25 пунктах редуцирования газа проведет до 15 сентября "Газпром межрегионгаз Север". Как сообщает пресс-служба компании, в рамках подготовки к зиме будет заменен участок газопровода длиной 100 м.

Специалисты компании уже выполнили текущий ремонт более 2 тысяч пунктов редуцирования газа, техническое обслуживание более 37 тыс. единиц запорной арматуры, приборное обследование почти 1,5 тыс. км подземных газопроводов.

"Проведенный комплекс мероприятий позволит обеспечить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период и минимизировать риски технологических нарушений на объектах газораспределительной системы", - отметил главный инженер компании Эдуард Ярославов.