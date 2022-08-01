Почти 148 млрд рублей налогов собрали в Тюменской области за семь месяцев 2022 года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

По итогам семи месяцев 2022 года поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации выросли к поступлениям аналогичного периода 2021 года на 5% и составили более 147,9 млрд рублей.

"Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 99,9 млрд рублей", - сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

В бюджет Тюменской области поступления, относительно аналогичного периода 2021 года, увеличились на 9 млрд рублей или на 17% и составили 61,4 млрд рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области за январь - июнь 2022 года обеспечили следующие налоги: НДФЛ – 40,4%, налог на прибыль – 30%, имущественные налоги – 12,8%, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 6,6% и налоги на совокупный доход – 10%.

Рост поступлений в бюджет региона свыше 10% относительно уровня поступлений аналогичного периода 2021 года, отмечен по налогу на прибыль на 14,5% или 2,3 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц на 12,9% или на 2,8 млрд рублей, по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в 2 раза или на 2 млрд рублей.

Вместе с тем, рост поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование составил 0,6% или 31,1 млн рублей.