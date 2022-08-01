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Уральский округ Росгвардии возглавил генерал-лейтенант Сергей Бойко

Политика, 13:27 18 августа 2022

Росгвардия

Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации указом президента РФ №495 от 25 июля 2022 года.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел рабочую встречу с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Игорем Ильяшом.

На встрече обсудили приоритетные задачи служебно-боевой деятельности и вопросы взаимодействия ведомства с регионами Уральского федерального округа.

Игорь Ильяш представил полпреду генерал-лейтенанта Сергея Бойко, который назначен командующим Уральским округом Росгвардии.

"Перед нами стоит множество сложных задач. Уверен, что человек с таким опытом, профессиональной подготовкой и квалификацией, сможет обеспечить их эффективное выполнение. В качестве безусловного приоритета остаются вопросы охраны общественного порядка и обеспечения законности при проведении различных массовых, общественных мероприятий, а также защита людей от террористических угроз", - отметил полномочный представитель президента.

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# Владимир Якушев , Росгвардия

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