Андрей Пантелеев: представленные на Innoweek 2.0 стартапы способны привлечь инвесторов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представленные на питчинг-сессиях форума Innoweek 2.0 в Тюмени стартапы способны привлечь инвесторов. Предложения разработчиков соразмерны потенциальным инвестициям и хорошо подготовлены. Такое мнение высказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Есть проекты, связанные со строительством, с технологиями с точки зрения озеленения, что востребовано сегодня на нашей территории и по всей стране. Ребята предлагают осваивать пространства крыш, где можно делать парковые зоны. Есть проекты экологические — в части очистки различных стоков, это касается разных отраслей. Мы проанализируем, как прошла каждая из питчинг-сессий, и за неделю-две определим, кто из участников готов переходить к стадии переговоров", — отметил он.

На форум Innoweek 2.0 было подано более 352 заявки из 44 регионов России, в финал прошли 50 проектов, сейчас разработчики защищают их перед инвесторами и экспертами в мультицентре "Контора пароходства".

Это разработки в направлениях Fintech, Строительство и девелопмент, Buildtech стартапы, E-commerce, Метавселенная и Gamedev. Лучшие проекты смогут привлечь инвестиции, получить субсидию на развитие и найти партнеров.

Вера Коршунова