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Тюменцы уступили футболистам из Новокузнецка со счетом 1:3

Спорт, 12:31 22 августа 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 1:3 закончился для тюменцев домашний матч с новокузнецким "Металлургом" в рамках Сибирской юношеской футбольной лиги, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Отметим, что до этого "Тюмень" побеждала в четырех предыдущих матчах подряд. Остальные матчи тура завершились так: "Енисей" (Красноярск) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:5, "Томь" (Томск) – "Челябинск-ОСШ" – 0:3, "Иртыш" (Омск) – "Кузбасс-СШОР" (Кемерово) – 0:1.

Теперь тюменцы отправятся в Красноярск, где 26 августа сыграют с местным "Енисеем".

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