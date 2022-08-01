Тюменцы уступили футболистам из Новокузнецка со счетом 1:3

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 1:3 закончился для тюменцев домашний матч с новокузнецким "Металлургом" в рамках Сибирской юношеской футбольной лиги, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Отметим, что до этого "Тюмень" побеждала в четырех предыдущих матчах подряд. Остальные матчи тура завершились так: "Енисей" (Красноярск) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:5, "Томь" (Томск) – "Челябинск-ОСШ" – 0:3, "Иртыш" (Омск) – "Кузбасс-СШОР" (Кемерово) – 0:1.

Теперь тюменцы отправятся в Красноярск, где 26 августа сыграют с местным "Енисеем".