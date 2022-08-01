200-250 млн рублей направляется ежегодно в Тюмени на систему водоотведения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200-250 млн рублей из городского бюджета направляется на создания инфраструктурных объектов для системы водоотведения в городе Тюмени ежегодно. Строятся дождеприемные колодцы, ливневая канализация, уклоны — все это помогает решить вопросы водоотведения.

Об этом сообщил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

"Это серьезные финансовые затраты, но они необходимы. До 2017 года комплексно и системно этим вопросом не занимались. Локально что-то делали, но это не помогало. На сегодняшний день при строительстве новых магистралей, жилых микрорайонов по умолчанию строятся системы ливневой канализации", - отметил он.

Депутат напомнил, что еще совсем недавно у всех зданий в городе стояли металлические чаны с водой и щетками для мытья обуви.

"Тюмень находится на болотистой местности, вода близко, ее много, грунтовые воды тоже вносят свою лепту. Многое сделано за последние годы, сейчас страдают в основном точечные районы, где не было системы водоотведения заложено изначально, но над этой проблемой тоже работают. Правительство Тюменской области и депутаты Тюменской городской думы контролируют этот процесс", - добавил он.

По словам Дмитрия Осипова, все нужно делать поэтапно, постепенно и обдуманно, потому что делать плохо непозволительно.

"Благодаря слаженной работе власти и горожан Тюмень является самым благоустроенным и комфортным городом для проживания", - подытожил он.

Ирина Шемякина