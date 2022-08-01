Предприниматели расскажут тюменцам о разных формах продаж

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Летняя школа продаж" - площадка для обмена опытом и знаниями в offline-формате - начнется в тюменской "Точке кипения" 24 августа в 18 часов. Третья встреча будет посвящена теме "Продажи: вчера, сегодня, завтра", сообщают организаторы.

Спикеры: предприниматель, гендиректор ЦРБФ "Франчай" Андрей Разуваев, эксперт по продажам и управлению персоналом Елена Дегтярева, эксперт по построению отделов продаж и работе с персоналом Ирина Семёнова.

Основные тезисы для обсуждения: холодные продажи: вчера, сегодня, завтра, реалии дистанционных продаж: поиск, найм и управление и обучение менеджеров по продажам: чему и как учить.

Регистрация по ссылке.

Без возрастных ограничений.