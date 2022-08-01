Российский флаг, по мнению эксперта, становится нашим спутником и в торжестве, и на празднике, и в дни скорби

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сегодня государственный флаг – это, по мнению правоведа из Кемеровской области Евгения Белоусова, демонстрация любви к своей стране, уважения к достижениям наших отцов и дедов, веры в будущее наших детей.

"Российский флаг становится нашим спутником и в торжестве, и на празднике, и в дни скорби, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Как мне кажется, не может быть других мнений, что государственный флаг - это самый важный символ Родины, страны, государства. Все чаще и чаще наш триколор можно увидеть на сельской улице, в окне дома, в мимо проезжающей машине...".

Государственный флаг, как отметил в своем обращении по поводу праздника президент Владимир Путин, символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим.

В числе этих ценностей глава государства назвал правду и справедливость, солидарность и милосердие, уважение к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии.