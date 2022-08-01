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Брак между тюменкой и жителем Азербайджана суд признал фиктивным

Происшествия, 13:23 24 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Брака между гражданином Азербайджана и жительницей Тюмени признан недействительным по решению Калининского районного суда.

По информации региональной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что мигрант в октябре 2021 года предложил тюменке за денежное вознаграждение заключить брак с целью получения им разрешения на временное проживание в России.

Прокурор округа обратился в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения и аннулировании актовой записи о заключении. Судья удовлетворил исковые требования.

Решение суда в законную силу не вступило.

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# брак , прокуратура Тюменской области

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