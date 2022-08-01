Брак между тюменкой и жителем Азербайджана суд признал фиктивным
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Брака между гражданином Азербайджана и жительницей Тюмени признан недействительным по решению Калининского районного суда.
По информации региональной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что мигрант в октябре 2021 года предложил тюменке за денежное вознаграждение заключить брак с целью получения им разрешения на временное проживание в России.
Прокурор округа обратился в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения и аннулировании актовой записи о заключении. Судья удовлетворил исковые требования.
Решение суда в законную силу не вступило.