Брак между тюменкой и жителем Азербайджана суд признал фиктивным

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Брака между гражданином Азербайджана и жительницей Тюмени признан недействительным по решению Калининского районного суда.

По информации региональной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что мигрант в октябре 2021 года предложил тюменке за денежное вознаграждение заключить брак с целью получения им разрешения на временное проживание в России.

Прокурор округа обратился в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения и аннулировании актовой записи о заключении. Судья удовлетворил исковые требования.

Решение суда в законную силу не вступило.