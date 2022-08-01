Тюменская "СР - За правду" выступила за госконтроль в сфере здравоохранения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сделать доступной для всех граждан бесплатную медицинскую помощь, повысить доступность медицинской помощи для сельского населения, создать достойные условия для работы и жизни медицинским работникам на селе предлагает политическая партия "Справедливая Россия - За правду".

Об этом на пресс-конференции "Как вылечить российскую медицину?" в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" заявили член регионального Совета партии "Справедливая Россия - За правду" Виктор Шапран и член регионального совета партии Георгий Эргемлидзе.

"Остро стоит вопрос с дефицитом кадров в медицинской сфере, низкая материальная база в государственных медицинских учреждениях, на низком уровне качество оказания медицинской помощи, цены на лекарственные препараты растут. При этом смертность в стране растет. По данным Тюменьстата в 2021 году в Тюменской области умерли более 21 тыс. человек. Мы предлагаем усилить государственный контроль в сфере здравоохранения, увеличить финансирование и повысить заработную плату врачам. Для сравнения, в 2021 году она у высокоспециализированных специалистов составляла более 100 тыс. рублей, в 2022 году — менее 97 тыс. рублей", - пояснил Виктор Шапран.

Георгий Эргемлидзе обратил внимание на то, что необходимо вернуть медицину в лоно государства.

"Необходимо создать структуру, которая бы проводила независимые экспертизы, проверки качества оказания медицинских услуг и эффективности лечения, обеспечения пациентов лекарственными препаратами. Здравнадзор в этом направлении не работает в полной мере", - добавил он.

По его словам нужно создавать привлекательные условия для медицинских сотрудников.

"В настоящее время в Тюменской области потребность в медицинских кадрах составляет 782 человека, из них 330 врачей и 452 средних медицинских работников", - отметил Георгий Эргемлидзе.

Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает также равный доступ к современной высокотехнологичной передовой медицине для всех граждан; медицинских работников приравнять к государственным служащим; установить мораторий на сокращение количества поликлиник и больниц; исключить частные страховые медицинские компании, цель которых - извлечение прибыли из системы ОМС.

Ирина Шемякина