Тюменские росгвардейцы взяли серебро чемпионата УФО по самбо

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы стали призерами чемпионата УФО по самбо. На татами в восьми весовых категориях в составе шести команд вышли 50 военнослужащих и сотрудников, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В течение трех дней судейской коллегии, в состав которой вошел выдающийся самбист, пятикратный чемпион мира, победитель универсиады в Казани, чемпион Европы, шестикратный чемпион России майор Илья Хлыбов, предстояло определить сильнейших борцов.

По итогам соревнований среди команд первое место заняла сборная калиновской дивизии по охране важных государственных объектов, серебро - у команды управления Росгвардии по Тюменской области, а сборная озерской ордена Красной Звезды дивизии замкнула тройку лидеров.

Лучшие спортсмены представят Уральский округ в Москве на всероссийском ведомственном турнире в сентябре.