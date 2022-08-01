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Тюменские росгвардейцы взяли серебро чемпионата УФО по самбо

Спорт, 18:27 25 августа 2022

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы стали призерами чемпионата УФО по самбо. На татами в восьми весовых категориях в составе шести команд вышли 50 военнослужащих и сотрудников, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В течение трех дней судейской коллегии, в состав которой вошел выдающийся самбист, пятикратный чемпион мира, победитель универсиады в Казани, чемпион Европы, шестикратный чемпион России майор Илья Хлыбов, предстояло определить сильнейших борцов.

По итогам соревнований среди команд первое место заняла сборная калиновской дивизии по охране важных государственных объектов, серебро - у команды управления Росгвардии по Тюменской области, а сборная озерской ордена Красной Звезды дивизии замкнула тройку лидеров.

Лучшие спортсмены представят Уральский округ в Москве на всероссийском ведомственном турнире в сентябре.

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# Росгвардия , самбо

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