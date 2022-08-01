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Тюменская область вошла в число победителей летнего конкурса новостроек

Экономика, 11:27 26 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителями отраслевого летнего конкурса новостроек "ТОП ЖК" признаны два проекта регионального девелопера "Брусника" Тюменской области. Награждение состоялось в рамках федеральной конференции единого ресурса застройщиков ЕРЗ.РФ "Цифровизация в жилом девелопменте. Стадия "Строительство", сообщает департамент экономики Тюменской области.

Заслуженную победу, по мнению экспертов строительной отрасли, получили: жилой район "Видный" как лучшая среда для добрососедства и "Европейский квартал" с лучшим детским садом от застройщика.

Отметим, что летний этап является частью самого масштабного в России конкурса новостроек. Он призван выявить лучшие практики по отдельным элементам жилых комплексов - дворовое пространство, озеленение и ландшафтный дизайн, создание условий для занятий спортом. Ежегодно в конкурсе участвует более 1 тыс. проектов от 800 застройщиков.

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# новостройки , строительство жилья

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