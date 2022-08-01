Владимир Якушев принял участие в запуске установки подготовки нефти в Югре

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Первую очередь установки по подготовке нефти на месторождении им. Александра Жагрина запустили в эксплуатацию полпред в УФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, сообщает пресс-служба полпредства 30 августа.

"Это событие, значимое для всего федерального округа, для всей страны. Нам предрекали, что компании перестанут инвестировать, возникнет экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие доказывает обратное: несмотря на санкции, крупные игроки нефтегазового сектора принимают серьёзные стратегические решения - продолжают инвестировать и развивать отрасль", - подчеркнул полномочный представитель президента России в УФО.

Новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 г. более чем в два раза – до 5,5 млн тонн нефтяного эквивалента, а вторая очередь, которая будет сдана в 2023 г. – до 8 млн т. Установка обеспечит подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода Нижневартовск – Курган – Самара.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что проект является примером синергии работы округа и нефтегазовой компании. А по словам председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, благодаря геологоразведке с 2015 года удалось в восемь раз увеличить ресурсную базу месторождения. Помимо традиционных, были обнаружены и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Для их разработки необходимы инновационные решения, поиск которых будет идти вместе с партнёрами из числа научных центров и промышленных предприятий страны.

"В Уральском федеральном округе развита межрегиональная кооперация. Ресурсодобывающие и обрабатывающие предприятия Югры и Ямала тесно сотрудничают с машиностроительным комплексом Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Кроме того, УФО обладает мощным научным потенциалом. На территории округа создано два научно-образовательных центра мирового уровня, функционируют институты Российской академии наук", - пояснил Владимир Якушев.

По его мнению, все это в комплексе работает на импортозамещение, на поиск новых технологий и имеет огромный потенциал.