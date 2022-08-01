В Тюмени восстанавливают последние 200 метров коллектора на Харьковской

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

Последние 200 метров коллектора предстоит восстановить на ул. Харьковской в Тюмени рабочим тюменского водоканала. Реконструкцию проводят методом санации.

"Санация методом спиральной навивки - высокотехнологичный и дорогостоящий метод, поэтому работы проводились поэтапно. Сейчас мы восстанавливаем последний участок трубы протяженностью около 200 метров. Учитывая состояние полувековых коммуникаций, можно сказать, что мы "обезвредили бомбу замедленного действия" и провалов на улице Харьковской больше не будет", - говорит генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Сети водоотведения в районе ул. Харьковской эксплуатируются с 1973 года, по ним транспортируется 45 тысяч кубометров сточных вод в сутки - четверть объема стоков всего областного центра.

За 50 лет эксплуатации труба исчерпала ресурс прочности. После тщательной промывки специалисты метр за метром навивают гибкую полимерную ленту, формируя новую трубу внутри старой. Важно отметить, что работы ведутся без отключения коллектора и без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает водоканал.

"Коллектор интенсивно эксплуатируется, поэтому основные работы проводим с часу ночи до 6 утра, когда город спит и поток стоков в сети минимален. Как только завершим навивку, заполним пространство между старой и новой трубой бетонным раствором, который усилит прочность конструкции. После санации коллектор гарантированно прослужит не менее полувека", - рассказал представитель специализированной организации Сергей Дуев.