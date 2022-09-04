Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой отрасли с профессиональным праздником

| Фото: www.rosneft.ru | Фото: www.rosneft.ru

Нефтяная и газовая промышленность – фундамент экономики России. Новые перспективы и возможности для регионов. Залог благополучия миллионов россиян.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов нефтяной и газовой отрасли с профессиональным праздником.

По его словам, люди, стоявшие у истоков нефте- и газодобычи в УФО, полностью изменили промышленный облик северных регионов. Они были первыми, выдержали, не отступили и смогли добиться своей цели. Создали современные производства и построили новые города. Сегодня их традиции продолжает следующее поколение нефтяников и газовиков.

Работа на буровых и газовых вышках, переработка и транспортировка природных ресурсов требует высокой квалификации и ответственности. И даже сейчас при использовании современных машин и оборудования это по-прежнему непростой труд в суровых природных условиях.

"Перед предприятиями ТЭКа стоят масштабные задачи. Уверен, что верность традициям, профессионализм и мужество позволят преодолеть все сложности. А планка качества российской нефте- и газодобычи будет только расти. Сердечно поздравляю всех, кто трудится на буровых, на газовых и нефтяных промыслах, всех, кто добывает, транспортирует и перерабатывает углеводородное сырье, с профессиональным праздником", - сказал Владимир Якушев.