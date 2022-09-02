В Тюмени встретятся любители экстремальной езды из четырех регионов

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Любители экстремальной езды из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей станут участниками ралли в Тюмени 3 сентября. Соревнования пройдут на автодроме ДОСААФ на 11-м км Ялуторовского тракта.

В 2022 году гонка будет посвящена памяти Константина Маркелова, внесшего огромный вклад в развитие тюменского автоспорта. Начало соревнований — в 12 часов. Участникам предстоит на дистанции 900 м показать стабильность езды по незамкнутой трассе на двух специальных участках.

Зарегистрироваться на участие в ралли можно на сайте до 18 часов 2 сентября.