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Жителя Ишимского района задержали за сбор конопли

Происшествия, 17:21 05 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Ишимского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержала полиция. Мужчина поступил в медучреждение в состоянии наркотического опьянения, сообщает УМВД по Тюменской области.

Задержанный 2003 года рождения признался, что собрал, приготовил и употребил наркосодержащее растение. На окраине поселка в указанном месте в присутствии понятых была изъята марихуана весом более 60 гр.

Возбуждено уголовное дело, ишимцу грозит наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет.

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# Ишимский район , наркотики

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