Профилактику правонарушений обсудили городские депутаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 14 % снизилось в Тюмени число подростковых преступлений. Об этом депутатам Тюменской гордумы рассказал глава департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских в ходе заседания постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 6 сентября. По его словам, безопасность на улицах областного центра помогают обеспечивать пять народных дружин, подключено более 2 тыс. 500 камер видеонаблюдения.

Взаимодействуют ли с системой "Безопасный город" камеры, установленные в общеобразовательных учреждениях и других социальных объектах Тюмени, поинтересовалась депутат Альбина Селезнева. На это представитель администрации сообщил, что локальные системы видеонаблюдения школ, размещенные на входных группах, интегрированы в общегородскую систему.

Депутат Евгений Бакро поинтересовался, каким образом выстраивается взаимодействие различных структур при установке камер видеонаблюдения таким образом, чтобы их работа была максимально эффективной. "Когда выявляются места, где работа камер затруднена, например, недостаточной освещенностью, мы принимаем меры", - отметил Олег Датских.

Заместитель главы города Петр Вагин добавил, что камеры только дополняют работу правоохранительных органов и помогают в выявлении преступника, поскольку первыми на правонарушения реагируют люди. "Неправильно думать, что "Безопасный город" это только видеокамеры. Самая главная задача для нас – сформировать законопослушное поведение граждан, камеры в данном случае выполняют только вспомогательную функцию", - добавил он.

"Работа народных дружин, одно их присутствие на улице уже служит хорошей профилактикой правонарушений, - подвел итог работы председатель постоянной комиссии Степан Киричук. – Все показатели говорят о том, что соответствующая муниципальная программа выполняется и мы работаем в правильном направлении".

Николай Ступников