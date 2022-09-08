  • 8 сентября 20228.09.2022четверг
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Около 40 пилотов встретятся на чемпионате и первенстве Тюмени по автомобильному спорту

Спорт, 09:41 08 сентября 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 40 пилотов встретятся в пятом этапе заездов на чемпионате и первенстве Тюмени по автомобильному спорту 11 сентября в 12 часов. Гонки пройдут на базе автодрома ДОСААФ в п. Метелево, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Участникам заездов предстоит продемонстрировать не только мастерство вождения и быструю реакцию, но и умение выполнять спецзадания соревнований.

Кроме этого в преддверии закрытия мотосезона состоится заезд тюменских мотоциклистов.

Напомним, всего запланировано девять этапов. Победителей по итогам наградят дипломами, кубками и медалями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автогонки , автомобильный спорт , гонки , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:41 08.09.2022Около 40 пилотов встретятся на чемпионате и первенстве Тюмени по автомобильному спорту
16:49 07.09.2022Участникам "Тюменской тропы" предложат четыре дистанции на выбор
14:02 06.09.2022Проект РФС по развитию футбола реализуют в 35 школах Тюменской области
12:41 06.09.2022Евгений Макаренко провел мастер-класс для юных боксеров в Луганске