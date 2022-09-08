Около 40 пилотов встретятся на чемпионате и первенстве Тюмени по автомобильному спорту

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 40 пилотов встретятся в пятом этапе заездов на чемпионате и первенстве Тюмени по автомобильному спорту 11 сентября в 12 часов. Гонки пройдут на базе автодрома ДОСААФ в п. Метелево, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Участникам заездов предстоит продемонстрировать не только мастерство вождения и быструю реакцию, но и умение выполнять спецзадания соревнований.

Кроме этого в преддверии закрытия мотосезона состоится заезд тюменских мотоциклистов.

Напомним, всего запланировано девять этапов. Победителей по итогам наградят дипломами, кубками и медалями.